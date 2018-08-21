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Свиньи запоминают лицо человека в деталях
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Свиньи запоминают лицо человека в деталях 

Мир24 1 час назад
Фото: N+1
Свиньи умеют отличать лицо человека от его затылка. К такому выводу пришли ученые Венского университета, которые провели эксперимент с 33 животными, пишет Applied Animal Behaviour Science.
Поросят разделили на две группы. Каждой из них нужно было определить, где лицо, а где затылок человека. За каждый правильный ответ животных поощряли угощением.
В 80% случаев свиньи делали правильный выбор, что позволило ученым сделать вывод: домашние поросята умеют отличать лицо от затылка хозяина. 31 животное из 33 справилось с задачей.
Стоит отметить, что если подопытным показывали изображения лиц людей с неправильным расположением глаз, носа или рта, то правильность выбора сокращалась в два раза. Из чего специалисты сделали вывод, что свиньи запоминают лицо человека в деталях.
Распознавать лица могут и овцы. Они способны не только определить, где хозяин, а где чужой человек, но и распознать по фотографии знаменитых людей.
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