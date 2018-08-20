Во Вселенной нашли множество водных экзопланет

Треть экзопланет, по размерам превосходящих Землю, может содержать воду — к такому выводу пришли астрофизики, проанализировав данные телескопа «Кеплер» и миссии «Гайя».

Возможно, жидкая или замороженная вода составляет до половины их массы. Наличие воды может означать и присутствие жизни, сообщает The Independent

Ученые отмечают, что такие небесные тела не похожи на Землю. Температура поверхности колеблется от 200 до 500 градусов по Цельсию, а атмосфера насыщена водяным паром, скрывающим под собой слой жидкой воды. По мнению экспертов, на глубине таких планет расположены слои льда. Подобная композиция соответствует фактам, которые уже известны планетологам.

Отметим, на сегодняшний день открыто около четырех тысяч экзопланет. Их радиус в 1,5 или в 2,5 раза превышает земной. Ученые исследовали их структуру и пришли к выводу, что небольшие планеты имеют твердую сушу, а более крупные, возможно, являются «водными мирами».

По мнению специалистов, таких насыщенных водой планет может быть множество во Вселенной. Не исключено, что на каких-либо из них удастся найти формы жизни.

Ранее сообщалось, что в созвездии Лебедя нашли самую горячую планету во Вселенной. Нагрев поверхности настолько силен, что титан и железо расплавляются до газообразной формы. Планета расположена в 30 раз ближе к своему раскаленному светилу, чем Земля — к Солнцу.

Самая удаленная от Солнечной системы звезда, которую на данный момент удалось обнаружить, находится от расстоянии 9 миллиардов световых лет от нас. Это голубой сверхгигант в тысячу раз больше Солнца. Астрономы дали ему название Икар.

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