Смертельно опасные бактерии найдены в самом древнем сыре

Древнейший кисломолочный продукт был найден на раскопках в окрестностях города Мемфис.

Древнейший сыр, дошедший до наших времен, обнаружили во время исследований гробницы правителя Рамзеса II. Продукт все это время пробыл в глиняных горшках.

Ученые установили, что примерный возраст сыра составляет около 3300 лет.

При растворении найденной массы в воде исследователи обнаружили в ней около 90 видов белка и соединений сахара. Но более всего ученых удивило наличие в сыре бактерий, вызывающих буроцеллез и лихорадку. В дошедших до нас письменных источниках Древнего Египта неоднократно упоминаются вспышки этих заболеваний. Теперь ученые полагают, что это могло быть вызвано зараженным коровьим молоком, сообщается в средствах массовой информации.

К сожалению, экспертам больше ничего ценного не удалось обнаружить в гробнице. До этого ее неоднократно грабили вандалы, по-видимому, глиняные горшки не показались злоумышленникам интересными.