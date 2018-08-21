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Смертельно опасные бактерии найдены в самом древнем сыре
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Смертельно опасные бактерии найдены в самом древнем сыре 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Древнейший кисломолочный продукт был найден на раскопках в окрестностях города Мемфис.
Древнейший сыр, дошедший до наших времен, обнаружили во время исследований гробницы правителя Рамзеса II. Продукт все это время пробыл в глиняных горшках.
Ученые установили, что примерный возраст сыра составляет около 3300 лет.
При растворении найденной массы в воде исследователи обнаружили в ней около 90 видов белка и соединений сахара. Но более всего ученых удивило наличие в сыре бактерий, вызывающих буроцеллез и лихорадку. В дошедших до нас письменных источниках Древнего Египта неоднократно упоминаются вспышки этих заболеваний. Теперь ученые полагают, что это могло быть вызвано зараженным коровьим молоком, сообщается в средствах массовой информации.
К сожалению, экспертам больше ничего ценного не удалось обнаружить в гробнице. До этого ее неоднократно грабили вандалы, по-видимому, глиняные горшки не показались злоумышленникам интересными.
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