Самый древний сыр в мире оказался смертельно опасен

Недавно международная группа археологов обнаружила в гробнице мэра Мемфиса времен Рамзеса II необычные глиняные горшки, анализ которых показал, что в посуде находятся самые древние следы сыра.

Несмотря на плохие условия хранения, ученым удалось исследовать остатки его массы возрастом в 3300 лет. Специалисты заявили, что это одна из самых древних находок сыра.

Напомним, что гробницу, где обнаружили чашу с сыром, открыли еще в 1885 году, но исследования в ней так и не стали проводить, из-за чего со временем пески Сахары ее снова замели. В 2010 году ее открыли заново, и ученые занялись изучением артефактов.

Оказалось, что гробницу неоднократно грабили, из-за чего ценных артефактов ученые не обнаружили. Как рассказали археологи, во время обыска они нашли две крупные чаши с непонятным содержимым.

Чтобы выяснить, что находится в древней керамике, ученые растворили часть этого порошка в воде и изучили его под микроскопом. Оказалось, что смесь содержала в себе большое число сахаров и примерно 90 разновидностей частично разложившихся белков.

По составу ученые определили, что это сыр, изготовленный из коровьего молока и «закваски» на базе сычуга теленка.

Следы молока и типичных компонентов сыра, «застрявших» в древней керамике, говорят о том, что сыр появился изначально в Европе примерно 7,5 тысячи лет назад, и затем распространился по территории остальных континентов Старого света, — пояснили авторы исследования.

Подробный анализ также показал, что в остатках сыра есть не только животные, но и бактериальные белки, принадлежащие опасным бактериям Brucella melitensis, которые вызывают бруцеллез и острую лихорадку.

Историки рассказали, что ранее они находили письменные свидетельства того, что вспышки этих заболеваний часто случались во времена Нового Царства.

Теперь у ученых есть однозначные свидетельства того, что эти эпизоды вызывались Brucella melitensis. Что интересно, химикам не удалось найти никаких следов других микробов, полезных лактобактерий, играющих важную роль в ферментации молока.