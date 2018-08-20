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Самый древний сыр в мире оказался смертельно опасен
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Самый древний сыр в мире оказался смертельно опасен 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Недавно международная группа археологов обнаружила в гробнице мэра Мемфиса времен Рамзеса II необычные глиняные горшки, анализ которых показал, что в посуде находятся самые древние следы сыра.
Несмотря на плохие условия хранения, ученым удалось исследовать остатки его массы возрастом в 3300 лет. Специалисты заявили, что это одна из самых древних находок сыра.
Напомним, что гробницу, где обнаружили чашу с сыром, открыли еще в 1885 году, но исследования в ней так и не стали проводить, из-за чего со временем пески Сахары ее снова замели. В 2010 году ее открыли заново, и ученые занялись изучением артефактов.
Оказалось, что гробницу неоднократно грабили, из-за чего ценных артефактов ученые не обнаружили. Как рассказали археологи, во время обыска они нашли две крупные чаши с непонятным содержимым.
Чтобы выяснить, что находится в древней керамике, ученые растворили часть этого порошка в воде и изучили его под микроскопом. Оказалось, что смесь содержала в себе большое число сахаров и примерно 90 разновидностей частично разложившихся белков.
По составу ученые определили, что это сыр, изготовленный из коровьего молока и «закваски» на базе сычуга теленка.
Следы молока и типичных компонентов сыра, «застрявших» в древней керамике, говорят о том, что сыр появился изначально в Европе примерно 7,5 тысячи лет назад, и затем распространился по территории остальных континентов Старого света, — пояснили авторы исследования.
Подробный анализ также показал, что в остатках сыра есть не только животные, но и бактериальные белки, принадлежащие опасным бактериям Brucella melitensis, которые вызывают бруцеллез и острую лихорадку.
Историки рассказали, что ранее они находили письменные свидетельства того, что вспышки этих заболеваний часто случались во времена Нового Царства.
Теперь у ученых есть однозначные свидетельства того, что эти эпизоды вызывались Brucella melitensis. Что интересно, химикам не удалось найти никаких следов других микробов, полезных лактобактерий, играющих важную роль в ферментации молока.
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