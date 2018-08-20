Грядущую гибель Вселенной прокомментировал космолог

Известный учёный и популяризатор науки Лиза Рэндалл из Гарвардского университета рассказала, действительно ли в будущем Вселенная, какой мы её знаем, может исчезнуть. Также она поделилась своим мнением относительно того, следует ли считать подобный сценарий поводом для беспокойства.

Лиза Рэндалл почти не сомневается, что рано или поздно Вселенная станет непригодна для жизни. По словам учёного, это может произойти, если космос расширится настолько, что внутри него не смогут происходить никакие события. Впрочем, для того, чтобы более точно предсказать сценарий «гибели Вселенной», специалист считает необходимым ещё лучше изучить её современное состояние. Однако при любом сценарии Рэндалл видит волнения по этому поводу бессмысленными — к моменту каких бы то ни было изменений вселенского масштаба человечество вряд ли всё ещё будет существовать.

Космолог также ответила на вопрос о возможности существования внеземных форм жизни. Как она утверждает, современные теории действительно допускают возможность существования инопланетян, однако в данном случае значительно большую роль играют реальные наблюдения, а не расчёты, так что об обитателях других планет нельзя говорить что бы то ни было наверняка, пока человечество с ними не повстречалось.

Доказательств в пользу существования параллельных миров и дополнительных измерений, по словам космолога, на сегодняшний день также обнаружить не удалось, хотя специалисты, работающие с Большим адронным коллайдером, в будущем планируют продолжать проверять некоторые теории такого рода.

В качестве ещё одного вопроса, ответ на который едва ли поможет найти даже самое современное оборудование, специалист назвала первые мгновения жизни Вселенной после Большого взрыва. Тем не менее, к разгадке одного из вопросов о космосе человечество, по мнению Рэндалл, в скором времени приблизиться может — речь идёт о природе тёмной материи.

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