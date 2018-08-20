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Льву Зеленому — 70 лет!
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Льву Зеленому — 70 лет! 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Не пропустите встречу известного ученого со зрителем 24 августа в 22:15 в программе «Линия жизни».
23 августа Льву Матвеевичу Зеленому исполняется 70 лет.
«Людей неинтересных в мире нет, их судьбы — как истории планет», — фраза из стихотворения Евгения Евтушенко стала жизненным кредо советского и российского физика, доктора физико-математических наук, профессора, директора Института космических исследований РАН Льва Зеленого. Слова «солнце» и «луна» для него наполнены глубоким содержанием, ведь с «историей планет» связана его профессиональная деятельность. В выпуске программы «Линия жизни» он расскажет зрителям, почему решил посвятить себя науке и как с малых лет готовился к покорению галактики. Лев Матвеевич поделится своим мнением о новом этапе развития космонавтики и о том, и какие научные открытия стоит ожидать в будущем.
Не пропустите встречу известного ученого со зрителем 24 августа в 22:15 в программе «Линия жизни».
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