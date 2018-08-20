Роумингу конец. Единый тариф не за горами?

Операторы «Большой четверки» назвали точные даты отмены роуминга

Мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга в России ведутся почти год — мобильные операторы по распоряжению ФАС выравняли цены в своих тарифах и постепенно отменяют плату за входящие вызовы. Теперь же стали известны даты, когда роуминг окончательно уйдет в прошлое.

Закончат к осени

Стали известны точные даты, когда мобильные операторы «Большой четверки» закончат все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга на территории России.

Первым от роуминга отказывается ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Как ранее сообщала «Газета.Ru», начиная с 20 августа, все входящие звонки для всех абонентов станут бесплатными, вне зависимости от тарифа.

«Таким образом, приняв во внимание пожелания наших абонентов и прислушиваясь к мнению ФАС, мы окончательно сформировали простые и понятные условия тарификации «как дома» любых услуг на всей территории России в сети «Билайн», — заявила Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом».

компании МТС нововведения вступят в силу через 10 дней — с 30 августа.

«МТС провела все необходимые подготовительные работы, и в ближайшее время — с 30 августа — входящие вызовы в поездках по стране станут бесплатными для абонентов всех самых популярных тарифных планов. Интернет по-прежнему будет действовать по всей стране без доплат», — рассказал «Газете.Ru» пресс-секретарь группы МТС Алексей Меркутов.

По словам пресс-секретаря Tele2 Ольги Галушиной, клиенты оператора уже давно пользуются связью в поездах по России, как в домашнем регионе. «Для Tele2 срок по отмене внутрисетевого роуминга продлен до 31 августа. До этого срока мы завершим все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга», — сообщила Галушина.

«Стоимость входящих со всех регионов при поездках по России обнуляем для большинства абонентов до конца августа, для оставшейся части — в первой половине сентября», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании «МегаФон».

Таким образом, «Большая четверка» по очереди финализирует отмену внутрисетевого роуминга в стране к 1 сентября 2018 года.

Единый тариф не за горами

Государственная дума одобрила законопроект об отмене роуминга в России в июле текущего года. Парламентарии назвали роуминг «архаизмом», который препятствует доступности услуг связи на территории страны. Кроме того, плата за роуминг является «лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи».

Важным положением документа стало требование об отмене платы за прием входящих вызовов, если абонент звонит из другого региона России. При приеме звонка из другого государства плата сохраняется.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту,

отмена роуминга будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, а также повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов.

Кроме того, по словам первого заместителя Председателя Комитета по контролю и Регламенту Олега Нилова , ведется обсуждение введения единого тарифа на услуги связи по всей территории страны.

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в своем выступлении указал на то, что некоторые положения законопроекта нуждаются в определенной доработке.

«В частности, необходимо обозначить, что термин «единый тариф услуг» в законодательстве РФ отсутствует и законопроектом не конкретизирован. Кроме того, представляется целесообразным регулировать не оплату услуг связи, а функции оператора, предоставляющего абоненту услуги связи, обязав его устанавливать одинаковые условия оказания таких услуг для абонентов на всей территории РФ», — заявил Левин.

В пресс-релизе Комитета (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), Леонид Левин также говорит о грядущей отмене национального роуминга в стране.

«Мы рассчитываем в ходе осенней сессии принять давно ожидаемый гражданами закон, предусматривающий отмену национального роуминга и устанавливающий принцип единой тарификации для услуги голосового вызова в сетях сотовых операторов.

После его подписания Президентом и вступления в силу, граждане нашей страны смогут спокойно путешествовать по России, не беспокоясь о дополнительных затратах на связь и сохраняя привычную вовлеченность в общение и единую информационную среду», — сообщил председатель.

По его словам, изменения в законодательстве не приведут к повышению цен на услуги связи.