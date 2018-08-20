В УМВД России по Магаданской области поступило благодарность из Института биологических проблем Севера

«Район исследования находится на севере Сусуманского городского округа Магаданской области. Последний раз нога ученого здесь ступала в 70-х годах прошлого века. И вот, нам выпала возможность вновь провести здесь научные изыскания в рамках проекта Русского географического общества «Озерно-речные системы высокогорных ледниковых равнин криолитозоны», — рассказала участница экспедиции — ученый секретарь Института, кандидат биологических наук Елена Хаменкова.

«Но мы столкнулись с проблемой, которая поставила экспедицию под угрозу, — продолжает ученый. — Район исследований расположен в Дарпирской низменности, которая находится на удалении от дорог общего пользования и добраться туда можно только на вездеходе».

Организаторы экспедиции обратились к руководству УМВД России по Магаданской области с просьбой об оказании помощи в доставке участников исследовательского проекта к месту научных изысканий и получили положительный ответ в решении этой проблемы.

«Благодаря помощи УМВД России по Магаданской области, людям и предоставленной вездеходной технике мы смогли добраться до района исследований и собрать множество научных данных геологического, географического и биологического характера. Представители МВД относились к ученым очень заботливо и профессионально. Без содействия полиции эта экспедиция попросту бы не состоялась», — добавила Елена Хаменкова.

В настоящее время экспедиция благополучно завершилась. Ученые проводят анализ собранных данных. От руководителя Института в адрес Управления МВД России по Магаданской области поступило благодарственное письмо.