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В УМВД России по Магаданской области поступило благодарность из Института биологических проблем Севера
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В УМВД России по Магаданской области поступило благодарность из Института биологических проблем Севера 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Провести уникальные научные исследования на границе Магаданской области и Республики Саха (Якутия) помогли сотрудники полиции ученым из Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук.
«Район исследования находится на севере Сусуманского городского округа Магаданской области. Последний раз нога ученого здесь ступала в 70-х годах прошлого века. И вот, нам выпала возможность вновь провести здесь научные изыскания в рамках проекта Русского географического общества «Озерно-речные системы высокогорных ледниковых равнин криолитозоны», — рассказала участница экспедиции — ученый секретарь Института, кандидат биологических наук Елена Хаменкова.
«Но мы столкнулись с проблемой, которая поставила экспедицию под угрозу, — продолжает ученый. — Район исследований расположен в Дарпирской низменности, которая находится на удалении от дорог общего пользования и добраться туда можно только на вездеходе».
Организаторы экспедиции обратились к руководству УМВД России по Магаданской области с просьбой об оказании помощи в доставке участников исследовательского проекта к месту научных изысканий и получили положительный ответ в решении этой проблемы.
«Благодаря помощи УМВД России по Магаданской области, людям и предоставленной вездеходной технике мы смогли добраться до района исследований и собрать множество научных данных геологического, географического и биологического характера. Представители МВД относились к ученым очень заботливо и профессионально. Без содействия полиции эта экспедиция попросту бы не состоялась», — добавила Елена Хаменкова.
В настоящее время экспедиция благополучно завершилась. Ученые проводят анализ собранных данных. От руководителя Института в адрес Управления МВД России по Магаданской области поступило благодарственное письмо.
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