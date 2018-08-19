Ещё
Ученые изучили останки, захороненные в черном саркофаге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель передумала воевать с Россией
Меркель передумала воевать с Россией

Ученые изучили останки, захороненные в черном саркофаге 

Ридус 59 минут назад
Ученые, занимающиеся изучением останков, захороненных в недавно обнаруженном черном саркофаге, сумели установить пол и телосложение людей, которым принадлежат мумии.
«Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования», — рассказал руководитель совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.
Оказалось, что двое захороненных в таинственной находке — мужчины.
Одного из них погребли в возрасте 35−39 лет. При жизни он имел рост около 160−165,5 сантиметров.
Второму мумифицированному было около 40−44 лет, специалисты считают, что он обладал тучным телосложением и незаурядным для своего времени ростом — 179−184,5 сантиметров.
Третья обнаруженная мумия принадлежит молодой девушке, которую похоронили примерно в двадцатилетнем возрасте. Ее рост был около 160 -164 сантиметров.
По словам Мустафы аль-Вазири, захоронение останков происходило в два этапа. К такому выводу ученые пришли, опираясь на расположение мумий внутри саркофага.
Кроме того, на черепе одного из мужчин обнаружили признаки проведенной хирургической операции. Скорее всего, речь идет о трепанации, передает РИА Новости
«Трепанация черепа является одной из самых древних операций в истории человечества, однако в Египте она встречалась крайне редко», — пояснила руководитель исследовательской группы Зейнаб Хашиш.
Как ранее писал «Ридус», поразивший ученых своими внушительными размерами черный саркофаг был найден в июле 2018 года во время проведения ремонтных работ в одном из районов города Александрия.
Многие СМИ тогда предположили, что саркофаг может принадлежать Александру Македонскому, однако, по мнению ученых, в нем находятся останки обычного жреца.
После вскрытия находки стало понятно, что просочившиеся внутрь саркофага сточные воды сильно повредили захороненные в нем мумии.
Ридус: последние новости
NASA отложило запуск зонда к Солнцу Пылевая буря на Красной планете утихает, но марсоход по прежнему молчит Найден скелет самого крупного птерозавра-пеликана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным358
Вскрылась страшная правда о «побеге» Ельцина97
Петросяну вынесли жесткий приговор53
В Москве произошло жестокое двойное убийство
На Москву надвигаются холода
Видео
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
00:09
Стюардессу наказали за публикацию пошлого видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
04:50
Вскрылась страшная правда о «побеге» Ельцина
Общество
02:26
Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным
Украина В мире
02:56
«Армату» выставят на потеху
Армия Оружие
01:03
Пассажир пережил падение под поезд в петербургском метро
Происшествия
00:38
Петросяну вынесли жесткий приговор
Шоу-бизнес
05:23
Путина позвали на новое торжество в Европе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение