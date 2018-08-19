Ученые изучили останки, захороненные в черном саркофаге

Ученые, занимающиеся изучением останков, захороненных в недавно обнаруженном черном саркофаге, сумели установить пол и телосложение людей, которым принадлежат мумии.

«Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования», — рассказал руководитель совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

Оказалось, что двое захороненных в таинственной находке — мужчины.

Одного из них погребли в возрасте 35−39 лет. При жизни он имел рост около 160−165,5 сантиметров.

Второму мумифицированному было около 40−44 лет, специалисты считают, что он обладал тучным телосложением и незаурядным для своего времени ростом — 179−184,5 сантиметров.

Третья обнаруженная мумия принадлежит молодой девушке, которую похоронили примерно в двадцатилетнем возрасте. Ее рост был около 160 -164 сантиметров.

По словам Мустафы аль-Вазири, захоронение останков происходило в два этапа. К такому выводу ученые пришли, опираясь на расположение мумий внутри саркофага.

Кроме того, на черепе одного из мужчин обнаружили признаки проведенной хирургической операции. Скорее всего, речь идет о трепанации, передает РИА Новости

«Трепанация черепа является одной из самых древних операций в истории человечества, однако в Египте она встречалась крайне редко», — пояснила руководитель исследовательской группы Зейнаб Хашиш.

Как ранее писал «Ридус» , поразивший ученых своими внушительными размерами черный саркофаг был найден в июле 2018 года во время проведения ремонтных работ в одном из районов города Александрия.

Многие СМИ тогда предположили, что саркофаг может принадлежать Александру Македонскому , однако, по мнению ученых, в нем находятся останки обычного жреца.

После вскрытия находки стало понятно, что просочившиеся внутрь саркофага сточные воды сильно повредили захороненные в нем мумии.