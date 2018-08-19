Млечный Путь оказался «домом» для первых галактик

Благодаря астрономам из Durham University были получены доказательства, что некоторое количество старейших галактик, образовавшихся после Большого взрыва, по сей день вращается вокруг Млечного Пути.

Команда из Института вычислительной космологии, работающая с Гарвардско-Смитсоновским центром астрофизики, поделилась своим мнением, что результаты исследования могут быть сравнены с нахождением останков первых людей, когда-либо обитавших на нашей планете.

В ходе работы была открыта сразу пара скоплений галактик. Их объединяет то, что каждой из находок более 13 миллиардов лет. По словам одного из участников научной группы, открытие ни в коем случае не противоречит теории эволюции, которой придерживается большинство ученых. Наоборот, находка подтверждает ее и позволяет существенно расширить возможности изучения теории Большого Взрыва, поскольку на примере галактик может быть более подробно исследована темная материя.

Запись млечного пути

В качестве основы теории выступает модель Лямбда. В ней содержится трактовка происхождения галактик. С ее помощью может быть создан сравнительный материал для определения возрастных особенностей вселенных.

Согласно мнению ученых, общий возраст вселенной равен 380 тысячам лет (в этот период произошло появление первых водородных атомов, как простейших элементов). Их соединения, которые были представлены ореолами темной материи, в дальнейшем прошли через процесс охлаждения после Большого взрыва, период длился на протяжении 100 млн лет.

Ранее мы писали о том, что ИИ начал разгадывать тайну темной материи.

текст: Евгения Лиходей