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Белка и Стрелка: космический полет на корабле «Спутник-5»
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Белка и Стрелка: космический полет на корабле «Спутник-5» 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Белка и Стрелка — советские собаки-космонавты, совершившие космический полет на корабле «Спутник-5» 19 августа 1960 года. Смотрите на видео архивные кадры полета собак в космос
Полет продолжался более 25 часов. За это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полет и успешно вернулись на Землю.
Основной целью полета было исследование влияния на организм животных и других биологических объектов факторов космического полета: перегрузка, длительная невесомость, переход от перегрузок к невесомости и обратно, изучение действия космической радиации на животные и растительные организмы, на состояние их жизнедеятельности и наследственность, отработка систем, обеспечивающих жизнедеятельность человека, безопасность полета и благополучное возвращение на Землю.
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