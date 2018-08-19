Белка и Стрелка: космический полет на корабле «Спутник-5»

Белка и Стрелка — советские собаки-космонавты, совершившие космический полет на корабле «Спутник-5» 19 августа 1960 года. Смотрите на видео архивные кадры полета собак в космос

Полет продолжался более 25 часов. За это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полет и успешно вернулись на Землю.

Основной целью полета было исследование влияния на организм животных и других биологических объектов факторов космического полета: перегрузка, длительная невесомость, переход от перегрузок к невесомости и обратно, изучение действия космической радиации на животные и растительные организмы, на состояние их жизнедеятельности и наследственность, отработка систем, обеспечивающих жизнедеятельность человека, безопасность полета и благополучное возвращение на Землю.