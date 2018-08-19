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Ученые выяснили, как спасти Землю от глобального потепления
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Ученые выяснили, как спасти Землю от глобального потепления 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В избавлении планеты от парникового эффекта поможет минерал магнезит.
Ученые из университета Трент в Канаде предложили использовать кристаллы магнезита, чтобы снизить парниковый эффект на Земле.
Ни для кого не секрет, что средние температуры на нашей планете стремительно растут. Парниковый эффект образуется вследствие увеличения количества углекислого газа в атмосфере, что способствует удержанию солнечного тепла.
Магнезит способен в больших количествах поглощать углекислый газ. Хотя в природе формирование магнезита может занять несколько тысяч лет, ученые придумали технологию, с помощью которой кристаллы магнезита можно вырастить за 72 дня.
Экспериментальная идея исследователей выглядит довольно заманчиво, однако она все же вызывает сомнения. Тонна магнезита способна поглотить примерно в два раза меньше углекислого газа. Главная проблема — невозможность разместить такое огромное количество минерала.
Тем не менее, ученые утверждают, что теоретически воплотить их разработку возможно. Исследование было представлено на международной научной конференции Goldschmidt 2018 и опубликовано в издании Science Alert.
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