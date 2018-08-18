Астронавт показал северное сияние из космоса 

Уникальная фотография была сделана с борта МКС.
Немецкий астронавт Александр Герст опубликовал фотографию северного сияния из космоса. Снимок можно посмотреть в аккаунте Twitter исследователя.
Природное явление было снято с борта Международной космической станции.
«Сногсшибательно, каждый раз, когда видишь это», — написал он в своем аккаунте Twitter.
Также Герст задался вопросом, о чем раньше думали исследователи, которые в первый раз увидели сияние и до этого о нем не слышали.
Северное сияние — уникальное явление. Это свечение верхних слоев атмосфер планет, которые обладают магнитосферой, возникающей из-за взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.