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В Якутии найдена самая северная палеолитическая стоянка древних людей
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В Якутии найдена самая северная палеолитическая стоянка древних людей 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Стоянка древнего человека периода палеолита обнаружена на острове Столбовой архипелага Новосибирские острова в Якутии, считающаяся самой северной из ныне обнаруженных, передает «Интерфакс» с ссылкой на представителя Академии наук республики. Совместная экспедиция регионального отделения РГО и Академии наук Якутии на Новосибирские острова была организована для научных исследований историй Якутии. Ученые искали на острове артефакты Дюктайской культуры, но обнаружили огромное количество обломков архаичного типа.
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