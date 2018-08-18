Реликтовое излучение выдаст облака комет у других звезд

Астрофизики предложили использовать данные наблюдений за реликтовым излучением для поиска протяженных облаков ледяных тел около других звезд. Подобный объект — облако Оорта — теоретически должен находиться и на окраине Солнечной системы, но прямых доказательств его существования астрономы пока не смогли получить. Результаты изложены в препринте на сайте arXiv.org.

Большинство астрономов за последние десятилетия склонились к мнению, что на расстоянии от нескольких до пятидесяти тысяч астрономических единиц (средних радиусов земной орбиты) от Солнца должна располагаться гипотетическая область, которая состоит из большого количества ледяных тел — облако Оорта. Считается, что именно оттуда во внутренние области Солнечной системы попадают долгопериодические кометы. Тем не менее, прямых свидетельств его существования у ученых нет, так наблюдать находящиеся там тела сложно из-за их малого размера и небольшой температуры (около 10 кельвинов).

В новой работе ученые предложили искать подобные образования у других звезд в данных о реликтовом излучении — световом «эхе» Большого взрыва. Из-за большого размера (по некоторым данным он больше светового года) на обзорах неба в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах экзооблака Оорта должны выглядеть протяженными объектами. Авторы создали модели излучения таких тел.

«Эти модели указывают, что регистрация экзооблаков Оорта около ближайших звезд (или по крайней мере установка ограничений на их параметры) представляется решаемой задачей с существующими телескопами и наблюдениями, — говорит ведущий автор работы Эрик Бакстер из Университета штата Пенсильвания ( США ). — В частности, такие облака у близких звезд должны быть видимы на данных спутника Planck».

Пока что ученые не смогли получить убедительных свидетельств существования таких тел, но они надеются на данные таких обсерваторий как South Pole Telescope, Atacama Cosmology Telescope, Large Aperture Submillimeter Telescope и планируемого к запуску в ближайшие годы James Webb. Существование подобных облаков и их свойства могут много рассказать о процессе формирования планетных систем, в том числе Солнечной. Согласно доминирующей сегодня гипотезе, облако Оорта образовалось благодаря взаимодействию с планетами-гигантами. Если такие тела будут обнаружены только у подобных систем, то это будет важным доказательством идеи.

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