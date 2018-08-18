Астрономы открыли сезон охоты на инопланетян

Шансы найти во Вселенной живые организмы были увеличены открытием сотен «водных миров» — планет, на которых есть вода в том или ином агрегатном состоянии. Если есть вода, значит, есть возможность поддерживать жизнь, считают астрономы и биологи. О начавшейся охоте на инопланетян пишет The Telegraph

Новое исследование Гарвардского университета доказывает, что как минимум одна из трёх планет за пределами нашей Солнечной системы с высокой долей вероятности обладает запасами воды. При этом учёные утверждают, у планет, размеры которых в два-четыре раза превышают размеры Земли, лучшие шансы на формирование жизни.

Анализ данных космического телескопа Kepler, охотника за экзопланетами, и миссии Gaia показывает, что половину веса исследованных экзопланет может составлять проточная или замороженная вода. Для сравнения: объём воды на Земле составляет всего 0,02% от её полной массы.

Телескоп Kepler

Ведущий исследователь доктор Ли Цзэн рассказал: «Для нас стало огромным сюрпризом, что во Вселенной так много „водных миров“».

Экзопланеты были впервые обнаружены в 1992 году. С тех пор было открыто около 4000 экзопланет. Учёные делят их на две большие категории: с планетарным радиусом в среднем около 1,5 размера радиуса Земли и с радиусом, в 2,5 превышающим радиус нашей планеты. На сегодняшний день международной группой учёных разработана модель их внутренней структуры, основанная на данных по измерению массы и радиуса, полученных со спутника Gaia.

nasa.gov Ли Цзэн пояснил, что учёные рассмотрели, как масса соотносится с радиусом, и разработали модель, которая объясняет эту связь. Моделирование показывает, что меньшие планеты, как правило, скалистые. Обычно их масса в пять раз больше массы Земли. Вес более крупных экзопланет превышает стандарт (массу Земли) в 10 раз. С высокой долей вероятности, эти планеты и есть те самые «водные миры», считает Цзэн.

«Температура поверхности исследуемых планет варьирует в диапазоне от 200 до 500 °C, — рассказал исследователь. — Их поверхность окутана атмосферой, в которой преобладают водяные пары, а под ней находится слой жидкой воды».

Как писал ранее News.ru, жизнь на планете Земля обречена из-за глобального потепления. Поиск планет, на которые могли бы переселиться земляне — вопрос не праздный. Экзопланеты, в атмосфере которых есть вода, — лакомый кусочек для будущих космических новосёлов.