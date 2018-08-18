Звуки, которые издают планеты

В космосе нет воздуха, а значит и звук там распространяться не способен. Но и о полной тишине речи нет: каждая планета испускает электромагнитные, инфракрасные и гамма-волны, не говоря уже о рентгеновском излучении. Ученые перевели звуки Вселенной в слышимый диапазон и показали, как на самом деле звучат планеты.

Галактика невероятно огромна. Само собой, «голоса» всех планет ученые записать пока не могут. Зато удачно были зафиксированы радиоволны Меркурия, Венеры, Солнца и, конечно, Земли.