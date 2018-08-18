Звуки, которые издают планеты 

В космосе нет воздуха, а значит и звук там распространяться не способен. Но и о полной тишине речи нет: каждая планета испускает электромагнитные, инфракрасные и гамма-волны, не говоря уже о рентгеновском излучении. Ученые перевели звуки Вселенной в слышимый диапазон и показали, как на самом деле звучат планеты.
Галактика невероятно огромна. Само собой, «голоса» всех планет ученые записать пока не могут. Зато удачно были зафиксированы радиоволны Меркурия, Венеры, Солнца и, конечно, Земли.
Нам еще предстоит узнать и услышать многое. Сейчас НАСА пытаются определить, издают ли звуки Черные дыры. Было бы очень интересно понять, что они пытаются нам передать.