Учёные объяснили, почему этим летом в небе часто появляются серебристые облака

В этом году количество сообщений о необычном явлении выросло в 3 раза в сравнение с 2017 годом. Серебристые облака, которые этим летом несколько раз наблюдали жители Воронежской области , стали часто появляться на небе из-за изменений в мезосфере — одном из высших слоёв атмосферы, сообщает Gismeteo.ru. Наблюдать редкое явление можно в разных уголках планеты в летний период. Но в этом году, отмечают эксперты, количество сообщений о необычных облаках выросло почти в три раза. Исследователи Колорадского университета провели исследование и пришли к выводу, что в последние месяцы мезосфера оказалась наиболее влажной, чем была последние 11 лет. Кроме того, она была ещё и холоднее обычного. Такое сочетание создало очень благоприятные условия для серебристых облаков. Ведь, по основной версии, для их образования в верхних слоях атмосферы нужно совпадение трёх факторов: определённое количество водяного пара, очень низкая температура и мельчайшие пылевые частицы, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллы льда и придавая облакам тот самый голубовато-синий цвет.