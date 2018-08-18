В Сибири потерпел крушение неизвестный объект 

В Сети имеется достаточно много различных видео, на которых сняты НЛО над разными городами мира, а также падения неизвестных объектов на Землю. Недавно появилось интересное видео, на котором запечатлён неизвестный объект, предположительно упавший между городами Нефтеюганск и Сургут, но ответить однозначно, что за объект был, пока не представляется возможным. Со слов очевидцев, они видели в небе объект, который имел круглую или сферическую форму и данный сюжет показывали по некоторым каналам ТВ. Одни считают, что в небе пролетали останки космического корабля внеземной цивилизации, другие уверены в том, что это всего лишь останки кометы или метеорита, который не успел сгореть в атмосфере. Бытует даже мнение о том, что это один из военных объектов, который проходил испытание и существование его тщательно скрывает наше правительство. Стоит отметить, что учёные не зафиксировали в тот день каких-либо метеоритных дождей и не комментируют данное событие. Один из русских учёных отметил, что скорость объекта была довольно небольшой и траектория полёта не соответствовала падению комет или метеоритов и скорее всего это останки космического корабля. Есть ещё вероятность падения одного из спутников или неудачное испытание ракеты, но пока не одну из версий подтвердить не удалось.