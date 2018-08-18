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Ученые нашли доказательства существования других Вселенных
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Ученые нашли доказательства существования других Вселенных 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Бывший коллега Стивена Хокинга утверждает, что может доказать существование других вселенных. Притом, речь идет не о параллельных, но о прошлых.
Гипотезу Роджера Пенроуза о том, что вселенная постоянно проходит через цикл Большого Взрыва, критиковали многие. Гипотеза (ее называют конформной циклической космологией) гласит: большая часть вселенной при смене циклов уничтожается, но часть остается. В частности, речь идет об испускаемом черными дырами электромагнитном излучении. Но сейчас ученые из Оксфордского университета говорят, что доказательство гипотезы Пенроуза все же есть. Это так называемая B-мода поляризации, аномальная точка, обнаруженная в 2014 году в рамках проекта BICEP2, направленного на изучение космического микроволнового фона.
Проще говоря, физикам удалось найти те самые следы вселенной прошлого. Ну, если это, конечно, не что-то другое.
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