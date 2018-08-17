Успешно выполнена первая проверка движительной системы экспериментального модуля китайской космической станции 

Сиань, 17 августа /Синьхуа/ — В Китае успешно выполнили первую проверку движительной системы — элемента экспериментального модуля китайской космической станции, которая в настоящее время находится на стадии разработки.
В проверку входило 8 процедур, которые были направлены на тестирование всех условий работы на орбите экспериментального модуля. Кроме того, были протестированы параметры эксплуатации системы при возможных ошибках. Об этом сообщили в научно-исследовательском институте при Китайском объединении космических технологий.
Проверка подтвердила, что проект движительной системы является научным, и выбранные для него параметры являются верными.
Два экспериментальных модуля будущей космической станции Китая будут запущены в космос в 2021 и 2022 годах, заявил первый космонавт Китая, глава Канцелярии программы пилотируемых космических полетов Китая Ян Ливэй.
По его словам, Китай намерен ускорить процесс выведения в космос национальной станции. Основные модули должны быть запущены в 2020 году. —0—