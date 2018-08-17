В Марианской впадине сняли на видео доисторическую акулу

Моря и океаны практически не исследованы учёными и кто знает, что за монстры могут таиться под толщами воды. Иногда людям удается снять странных существ и настоящих монстров, которых ранее не встречали и учёные не знают к каким видам их отнести. По данным учёных, подобный вид акул мог быть распространён в периоды от 5 до 20 миллионов лет назад и непонятно по какой причине мог сохраниться этот вид. Интересно, что этот вид акул отличался огромным весом и взрослая особь могла весть более ста тонн. Чтобы акулуудалось снять на камеру, учёные опустили на дно огромную клетку, внутри которой находилась приманка. На клетке установили несколько камер и фонари для освещения. Но нашлись сторонники того, что запись является мистификацией и уверенны, что таких огромных акул просто не может существовать на нашей планете. Для того, чтобы изучить подробно данный вид акулы, необходимо выловить её с самой глубокой точки Земли, а именно Марианского желоба, но пока это не представляется возможным.