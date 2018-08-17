Ещё
В Марианской впадине сняли на видео доисторическую акулу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Марианской впадине сняли на видео доисторическую акулу 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Моря и океаны практически не исследованы учёными и кто знает, что за монстры могут таиться под толщами воды. Иногда людям удается снять странных существ и настоящих монстров, которых ранее не встречали и учёные не знают к каким видам их отнести. По данным учёных, подобный вид акул мог быть распространён в периоды от 5 до 20 миллионов лет назад и непонятно по какой причине мог сохраниться этот вид. Интересно, что этот вид акул отличался огромным весом и взрослая особь могла весть более ста тонн. Чтобы акулуудалось снять на камеру, учёные опустили на дно огромную клетку, внутри которой находилась приманка. На клетке установили несколько камер и фонари для освещения. Но нашлись сторонники того, что запись является мистификацией и уверенны, что таких огромных акул просто не может существовать на нашей планете. Для того, чтобы изучить подробно данный вид акулы, необходимо выловить её с самой глубокой точки Земли, а именно Марианского желоба, но пока это не представляется возможным.
13 Новостей.ru: последние новости
Учёные нашли инопланетный корабль в Бермудском треугольнике В ионосфере нашей планеты образовалась огромная дыра и это скажется на повышении температуры Учёные уверены, что нашли на Земле восьмой континет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легенда российских шлягеров Николай Зиновьев8
Раскрыто местонахождение супероружия России30
Звезду «Минуты славы» зарезали в собственном доме6
Россия выразила США протест122
Украина отважилась предать США35
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
05:59
Умер Владимир Шаров
Общество Другое
00:18
Табун лошадей проскакал в спальном районе
Безумный мир
30:14
Как Меркель поговорить с Путиным и не отдать ему победу
Политика Европа
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение