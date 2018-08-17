Робот-надзиратель делает людей внимательнее

Люди лучше концентрируются и выполняют задания, если находятся «под присмотром» робота. К такому выводу пришли ученые из Франции Швейцарии , проведя серию психологических экспериментов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Robotics.

Многие люди лучше выполняют какую-либо работу, если знают, что на них кто-то смотрит. Авторы нового исследования решили выяснить, что будет, если наблюдать будет не человек, а похожий на него робот. Оказалось, что под «присмотром» робота люди действительно становятся внимательнее, особенно если он достаточно строг.

Ученые предложили волонтерам пройти тест Струпа — один из самых популярных психологических тестов, в котором участникам предлагают, например, слово «зеленый», написанное синим цветом. Смысл теста состоит в том, чтобы участник сконцентрировался и правильно назвал цвет шрифта, которым слово написано. Сначала волонтеры работали над тестом Струпа без надзора, а во втором этапе за ними «наблюдал» похожий на человека робот Мекканоид. Перед началом теста участники недолго «разговаривали» с роботом. С некоторыми волонтерами робот был добрым и покладистым, а с другими — грубым и неприятным.

В результате эксперимента оказалось, что под наблюдением «злого» робота волонтеры проходили тест Струпа гораздо лучше, чем без надзора, а «добрый» Мекканоид почти не повлиял на волонтеров. Исследователи предполагают, что «злой» робот постоянно держал участников эксперимента в напряжении и потому им удавалось лучше концентрироваться.

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