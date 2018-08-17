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Чувство прекрасного оказалось не чуждо неандертальцам
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Чувство прекрасного оказалось не чуждо неандертальцам 

Карельские вести 2 часа назад
Неандертальцы, более 40 тысяч лет назад жившие в Чагырской пещере на Алтае, держали при себе предметы, не имеющие практической ценности, из эстетических соображений. К такому выводу пришли учёные, представляющие Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. По словам специалистов, о тяге древних гоминидов к прекрасному говорит обнаруженный этой пещере кристаллик горного хрусталя.
Как рассказала трасолог Ксения Колобова, горный хрусталь был принесён в Чагырскую пещеру извне, но никак не использовался. Из этого специалисты сделали вывод, что неандертальцы попросту сочли хрусталик красивым и захотели, чтобы тот украсил их жилище, не служа никакой более прикладной цели. По мнению учёных, новая информация позволяет по-новому взглянуть на когнитивные способности неандертальцев и на то, для чего они использовали те или иные ресурсы.
Стоит отметить, что предметы, имеющие, в первую очередь, эстетическую ценность и созданные неандертальцами, оказывались в распоряжении учёных и раньше. Например, недавно в ходе раскопок в Крыму учёные обнаружили кость ворона с насечками, нанесёнными, вероятнее всего, в декоративных целях. А в 2016 году группа ученых из университета Бордо обнаружила во французской пещере Брюникель целую постройку, предположительно созданную неандертальцами. Это была комната, в которой несколько сталагмитов были намеренно сломаны, а их фрагменты разложены таким образом, что образовывали две геометрические фигуры: внутренний круг, достигающий в ширину около двух метров, и внешний овал, диаметр которого колеблется от четырёх до семи метров. Исследователи предположили, что подобные круги могли иметь некое религиозное или культурное значение.
В то же время, считается, что в некоторых отношениях творческое мышление кроманьонцев, живших одновременно с неандертальцами, было развито значительно больше. В частности, предки современных людей в значительно большей степени овладели наскальной живописью — возможно, благодаря тому, что использовали метательное оружие. Стремление поражать добычу на расстоянии позволило кроманьонцам развить хороший глазомер и моторику, а также координацию между «работой» глаз и рук.
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