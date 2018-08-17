Разгадана тайна древнейших камней на Земле

Породы, представляющие собой самые древние камни на нашей планете, сформировались не в недрах Земли, а на её поверхности под воздействием метеоритной бомбардировки. К такому выводу пришли австралийские специалисты, представляющие Университет Кертин.

Породы под названием гнейсы Идивхаа сформировались чуть более четырёх миллиардов лет назад. Специалисты отмечают, что науке известны крупицы циркона, возраст которых составляет 4,4 миллиарда лет, однако их диаметр составляет менее миллиметра и они представляют собой вкрапления в заметно более молодых породах. Таким образом, специалисты считают, что называть гнейсы Идвхаа «древнейшими камнями» на Земле в целом уместно.

Гнейс —горная порода, главными минералами которой являются плагиоклаз, кварц и калиевый полевой шпат. По химическому составу гнейсы близки гранитам и глинистым сланцам. Камни, которые привлекли внимание учёных, были найдены на северо-западе Канады в гнейсовом комплексе Акаста. Они не только превосходят другие древние породы по возрасту, но и заметно отличаются от них по составу.

Учёные подготовили математическую модель, продемонстрировавшую, каким образом гнейсы Идивхаа появились из ещё более древних пород. Как оказалось, Для этого необходимо очень низкое давление, а также температура, превышающая 800 градусов по шкале Цельсия. Специалисты предполагают, подобные условия с наибольшей вероятностью могли бы возникнуть в результате падения метеоритов. Дальнейшие расчёты показали, что «подходящими» в данном случае могли бы стать объекты, достигавщие 10 километров в диаметре и сталкивавшиеся с планетой на скорости от 12 до 17 километров в секунду.

Геологи также предполагают, что раньше на планете было больше пород, напоминающих гнейсы Идивхаа, однако их стало значительно меньше из-за тектонических процессов.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience.

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