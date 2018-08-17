Расписание «концов света»

Расписание «концов света»Не все знают, но конец света предрекли и в этом году. Выпал он на 16 августа.

Вообще, в истории очень любят предрекать всеобщий апокалипсис. По своему обыкновению он случается один-два раза в год. Однако, самый запоминающийся прошел в 2012 году. Он повлек за собой не только массовое скупание гречки, но и мемы с демотиваторами.

Отличились также и комментаторы в социальных сетях:

Предлагаю 21 декабря сделать ежегодным праздником «Международный день Конца Света» (Комментарий пользователя Pikabu)

А теперь предлагаю перестать ностальгировать и взглянуть в будущее. Расписание подорожания гречки «концов света» вплоть до 2050 года.

2018 год — в этом году великий предсказатель Нострадамус, в своих видениях увидевший и Гитлера, и самолеты, и многое другое, предсказал начало ядерной войны.

2019 год — по мнению ученых, в этом году произойдет столкновение планеты Земля с астероидом под названием 2002 NT7.

2020 год — по расчетам великого физика Исаака Ньютона , именно в 2020 году наступит ужасный конец света. Физик в своих подсчетах опирается на предсказателя Иоанна Богослова.

2021 год — в этом году конец света предсказал доктор Ричард Бойлан, ранее предупреждавший о землетрясении в Японии , случившемся в 2012 году.

2023 год — в этом году все люди, оставшиеся в живых после ядерной войны, умрут из-за того, что наша планета сойдет со своей орбиты.

2024 год — в этом году ученые предсказывают падение на нашу землю астероида, либо другой планеты, которая будет схожа по параметрам с планетой Х.

2025 год — в этом году предсказывается встреча землян с инопланетянами. Как читают предсказатели, инопланетяне придут с миром, однако никто не знает, как будут развиваться события далее.

2026 год — если верить словам Хайнца фон Фёрстера, в этом году наступит демографический конец света.

2027 год — в 1997 году астрономы из Америки обнаружили астероид огромных размеров, который на тот момент находился 32 с лишним тысячах километров от нас. Столкнуться с планетой Земля он должен именно в 2027 году.

2028 год — в этом году предсказывается еще одно столкновение нашей планеты Земля с астероидом, название которого — 1997 XF-11. По предположениям ученых, астероид упадет в районе Сиднея

2029 год — в этом году, по заявлению польских ученых, вблизи нас пройдет астероид под названием 99942 Апофис. Однако, вследствие того, что данные не точные, столкновение с Землей все же может произойти, однако в 2036 году и позднее.

2030 год — по данным ООН , именно в 2030 году население на планете достигнет 9 миллиардов, и тогда настанет острая нехватка энергоресурсов и пресной воды, что неминуемо приведет к гибели людей.

2042 год — как считают ученые, Солнце в этом году начнет постепенно потухать, поэтому на нашей планете наступит ледниковый период.

2050 год — именно в 2050 году, по мнению организации WWF, наступит всепожирающий экологический коллапс.

Значимые для современной истории «концы света» заканчиваются здесь и продолжаются с 2098 года до 4 500.000.000, когда запасы гречки и спичек на Земле уже иссякнут.

А пока этого не произошло, можно начать запасаться дефицитной крупой и покрывать стены своего дома асбестом.