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Ученые из Красноярска создали аппаратуру для управления беспилотным вертолетом
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Ученые из Красноярска создали аппаратуру для управления беспилотным вертолетом 

ТАСС 37 минут назад
КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. Ученые Военно-инженерного института Сибирского федерального университета (СФУ) разработали комплекс аппаратуры для управления беспилотным вертолетом. Он будет представлен на форуме «Армия-2018», сообщили в пятницу в пресс-службе СФУ.
"Ученые СФУ совместно с представителями Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина представят на форуме ["Армия-2018"] экспериментальный образец беспилотного вертолета. Образец оснащен угломерной навигационной аппаратурой для обеспечения полетов, автономной навигацией с различными режимами, которая разработана нашими учеными", — сообщили в пресс-службе.
Радиостанция позволяет обеспечивать как многопозиционное, так и однопозиционное определение координат наземных источников радиоизлучений в широком рабочем диапазоне частот даже в сложных природно— географических условиях. Ее использование возможно в гористой местности и условиях городской застройки. Станция радиоразведки может работать до пяти часов без подзарядки и передавать данные на расстояние до 50 километров с минимальной погрешностью. В случае выхода из любого элемента системы электропитания автоматически включается алгоритм возврата вертолета в заданную точку посадки.
В СФУ отказались говорить подробнее о разработке и возможных сроках ее внедрения.
Выставка в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» пройдет в Москве с 21 по 26 августа 2018 года. Организатором форума является Министерство обороны РФ.
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