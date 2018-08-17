Ученые из Красноярска создали аппаратуру для управления беспилотным вертолетом

КРАСНОЯРСК , 17 августа. / ТАСС /. Ученые Военно-инженерного института Сибирского федерального университета (СФУ) разработали комплекс аппаратуры для управления беспилотным вертолетом. Он будет представлен на форуме «Армия-2018», сообщили в пятницу в пресс-службе СФУ.

"Ученые СФУ совместно с представителями Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина представят на форуме ["Армия-2018"] экспериментальный образец беспилотного вертолета. Образец оснащен угломерной навигационной аппаратурой для обеспечения полетов, автономной навигацией с различными режимами, которая разработана нашими учеными", — сообщили в пресс-службе.

Радиостанция позволяет обеспечивать как многопозиционное, так и однопозиционное определение координат наземных источников радиоизлучений в широком рабочем диапазоне частот даже в сложных природно— географических условиях. Ее использование возможно в гористой местности и условиях городской застройки. Станция радиоразведки может работать до пяти часов без подзарядки и передавать данные на расстояние до 50 километров с минимальной погрешностью. В случае выхода из любого элемента системы электропитания автоматически включается алгоритм возврата вертолета в заданную точку посадки.

В СФУ отказались говорить подробнее о разработке и возможных сроках ее внедрения.