Мини-спутники помогут открыть новую информацию про околоземное пространство

Учёные утверждают, что наша планета способна периодически притягивать к себе космические объекты небольших размеров, после чего отпускать их из поля действия гравитации. И если правильно использовать этот механизм, то появится возможность больше узнать об астероидах, вокруг которых осталось немало неразгаданных тайн.

Специалисты, работающие над проектом по созданию телескопа LSST, сообщают, что с его помощью можно будет фиксировать все кратковременные события, которые происходят вокруг Земли, ведь до настоящего времени был обнаружен только один мини-спутник, хотя на самом деле их куда больше. Но современные методы исследования просто не могут определять их, так как диаметр тел не превышает двух метров.

Специалисты из Гавайского университета возлагают на этот телескоп большие надежды, так как полагают, что именно эти мини-спутники смогут помочь раскрыть массу тайн. По предварительным данным, проект по созданию телескопа должен быть готов в течение пяти лет.