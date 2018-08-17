Найдены древнейшие свидетельства жизни на Земле

Ученые обнаружили неопровержимые доказательства того, что жизнь на Земле существовала 3,46 миллиарда лет назад. Именно таков возраст микроскопических окаменелостей, сохранившихся в окрестностях города Стрелли-Пул на западе Австралии

Породы сформировались у горячих источников на берегу первичного океана. Внутри исследователи нашли необычные структуры, напоминающие окаменелые останки цианобактерий и других микробов, а также сформированные бактериями пленки.

Многие представители научного сообщества усомнились в их происхождении. Поэтому ученые вновь вернулись к окаменелостям, выявили новые микроструктуры и с помощью ускорителя частиц раскрыли их химический состав, сообщает Geochemical Perspectives Letters.

Оказалось, что он оказался фактически идентичен и окаменелостям из Канады , сформировавшимся 1,9 млрд лет назад, и современным микробам.

«Микроскопические окаменелости, найденные нами в местечке Стрелли-Пул, содержат в себе те же вещества и молекулы, что и остатки современных и древних микробов. Крайне удивительно, как они смогли дожить до наших дней в почти нетронутом виде», — отметили авторы.

Отметим, что точная дата возникновения жизни на Земле доподлинно не известна. Ученые установили, что микробы существовали в океане планеты 3,4 миллиарда лет назад, но не исключено, что живые организмы могли появиться и раньше.

Основным доказательством этой теории служит наличие древних пород, таких как графит и гематит, которые сегодня формируются из живой материи. Впрочем, похожие породы могли возникнуть и иными путями, так что точка в дискуссиях до сих пор не поставлена.

Ранее эксперты пришли к выводу, что первые люди появились в Китае более двух миллионов лет назад. Это идет вразрез с общепринятой теорией, гласящей, что предки человечества начали расселение из Африки примерно 1,8 млн л.н. Археологи нашли сложные инструменты, свидетельствующие о наличии довольно развитой культуры.

Древнейшие ДНК Homo sapiens, найденные в Африке, имеют возраст в 15 миллионов лет. Останки нашли в пещере под названием Грот голубей неподалеку от деревни Тафоралт ( провинция Беркан ).

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