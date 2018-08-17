Красноярские инженеры представят на форуме «Армия-2018» беспилотный вертолет

Ученые Военно-инженерного института СФУ станут участниками форума «Армия-2018», который пройдет в Москве с 21 по 26 августа. Форум организует Минобороны РФ

Ученые СФУ совместно со специалистами воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина представят на форуме экспериментальный образец беспилотного вертолета. Он оборудован угломерной навигационной аппаратурой для обеспечения полётов, автономной навигацией с различными режимами, которая разработана красноярскими учеными.

Радиостанция обеспечивает как многопозиционное, так и однопозиционное определение координат наземных источников радиоизлучений в широком рабочем диапазоне частот даже в сложных природно-географических условиях. Её можно использовать даже в горах или в городской застройке. Станция радиоразведки может работать до 5 часов без подзарядки и передавать данные на расстояние до 50 километров. Если какой-то элекмент системы выходит из строя, автоматическая система отправляет вертолет в заданную точку посадки.