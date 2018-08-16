Ещё
Учёные нашли инопланетный корабль в Бермудском треугольнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные нашли инопланетный корабль в Бермудском треугольнике 

13 Новостей.ru 41 минуту назад
Фото: 13 Новостей.ru
Порой, учёные находят настолько странные объекты, которые сложно назвать земными и подобное становится сенсацией и обсуждается по всему миру. Так и учённый по имени Даррелл Миклос сделал сенсационную находку под водами Бермудского треугольника, когда в очередной раз погружался для съёмки передачи для канала Дискавери. Даррел снимал цикл передач для канала о затонувших кораблях и основываясь на фактах своего приятеля из NASA, он сделал вывод, что данный корабль является внеземным. Учёные назвали примерный возраст странной находки и ему около 5 тысяч лет. Неужели и в то время нас посещали представители внеземных цивилизаций?. Интересно, что найденный объект имеет огромные размеры и равняется примерно футбольному полю, но рядом с ним есть и объекты поменьше и вся площадь странных находок занимает около 2-х футбольных полей. Быть может, что ранее происходила какая-то война между инопланетными расами и данные находки являются свидетельствами этого?
13 Новостей.ru: последние новости
Учёные уверены, что нашли на Земле восьмой континет На нашей Земле начались серьезные глобальные изменения: это только начало В ионосфере нашей планеты образовалась огромная дыра и это скажется на повышении температуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обозлились из-за поездки Путина на свадьбу
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы19
Новая цель России и другие события дня
Раскрыт большой обман «Дома-2»78
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение