Учёные нашли инопланетный корабль в Бермудском треугольнике 

Порой, учёные находят настолько странные объекты, которые сложно назвать земными и подобное становится сенсацией и обсуждается по всему миру. Так и учённый по имени Даррелл Миклос сделал сенсационную находку под водами Бермудского треугольника, когда в очередной раз погружался для съёмки передачи для канала Дискавери. Даррел снимал цикл передач для канала о затонувших кораблях и основываясь на фактах своего приятеля из NASA, он сделал вывод, что данный корабль является внеземным. Учёные назвали примерный возраст странной находки и ему около 5 тысяч лет. Неужели и в то время нас посещали представители внеземных цивилизаций?. Интересно, что найденный объект имеет огромные размеры и равняется примерно футбольному полю, но рядом с ним есть и объекты поменьше и вся площадь странных находок занимает около 2-х футбольных полей. Быть может, что ранее происходила какая-то война между инопланетными расами и данные находки являются свидетельствами этого?