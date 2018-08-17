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Геном пшеницы почти полностью расшифровали
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Геном пшеницы почти полностью расшифровали 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
Работа над этой длинной и сложной последовательностью генов потребовала 13 лет и усилий десятков ученых из разных стран. Результаты исследования опубликованы в журнале Science (1,2).
Геном пшеницы чрезвычайно сложен — он состоит из 16 миллиардов пар оснований — «кирпичиков» ДНК (для сравнения, у человека их всего около трех миллиардов). Более того, примерно 80% генома — это очень похожие последовательности. В исследовании участвовали более 200 ученых из 73 организаций 20 стран, в том числе и из России (Института биоинженерии, Института цитологии и генетики СО РАН и МГУ имени М. В. Ломоносова).
В результате ученые получили наиболее полную на сегодняшний день расшифровку генома пшеницы. Авторы «прочитали» 94% этой длинной последовательности — 107 891 ген. Авторы называют полученный геном референсным, то есть на нем будут основываться последующие исследования. Основываясь на результатах работы, можно будет выяснить, какой ген отвечает, например, за устойчивость к засухе, а какой — за урожайность.
Ученые смогли отличить друг от друга три почти одинаковых субгенома (составных частей всей последовательности генов). Более того, исследователи показали на уже расшифрованном геноме, что субгеномы все-таки не совсем идентичны — на разных этапах развития растения и в разных типах клеток они выполняют разные функции. Также авторы определили 828 генов, которые приводят к различным заболеваниям у человека (например, профессиональной бронхиальной астме у пекарей).
По словам ученых, к 2050 году людям будет нужно на 60% больше пшеницы, чем сегодня. Поэтому уже сейчас нужно учиться повышать урожайность, бороться с вредителями и повышать устойчивость растения к засухе и наводнениям. Референсный геном поможет найти «слабые места» пшеницы и сделать ее более приспособленной к окружающей среде, а значит — более плодовитой.
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