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Облака из «титана и железа» обнаружили ученые на одной из экзопланет
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Облака из «титана и железа» обнаружили ученые на одной из экзопланет 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Космическое тело находится в 620 световых годах от Солнечной системы
Ученые впервые обнаружили следы железа и титана в атмосфере экзопланеты KELT-9b, которую условно называют «сверхгорячим Юпитером».
Данное космическое тело находится в 620 световых годах от Солнечной системы в направлении созвездия Лебедя. Экзопланета представляет собой газовый гигант, который в три раза превышает самую крупную планеты нашей системы — Юпитер. Она гораздо больше и по массе и по диаметру.
По подсчетам экспертов, температура в верхних слоях планеты, которая обращается вокруг KELT-9, достигает 1700 градусов по Цельсию. Как рассказал астрофизик Кевин Энг из университета Берна, экзопланета настолько «горяча», что может напоминать звезду. Он также не исключил, что в нижних слоях атмосферы температура достигает 4300 градусов по Цельсию. В условиях таких температур в атмосфере находятся атомы железа и других металлов.
До этого ученым удалось найти подобные соединения только при изучении экзопланеты Kepler-13A.
В дальнейшем исследователи рассчитывают обнаружить на «сверхгорячем Юпитере» следы влаги. Получив необходимые сведения, они смогут составить полный перечень химических соединений данной планеты, отмечает интернет-портал Space.com.
Ранее астрономы впервые изучили свойства стратосферы одной из гигантских экзопланет, которую после прозвали «адской». Все дело в ее температуре: она настолько высока, что легко могла бы испарить железо и другие металлы (подробнее…).
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