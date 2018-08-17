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В янтаре найден древнейший жук-опылитель
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В янтаре найден древнейший жук-опылитель 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Ученые из Китая установили, что жук, обнаруженный в янтаре из Мьянмы, является древнейшим из известных науке опылителем ранних семенных растений.
Как сообщается на сайте Китайской академии наук, открытие совершила команда из Нанкинского института геологии и палеонтологии. Примечательно, что один из ученых купил янтарь на рынке
Возраст находки составляет 99 миллионов лет. Янтарь сохранил останки увязшего в смоле жука из семейства Boganiidae. Рядом с ним обнаружены остатки пыльцы саговников — ранних семенных растений, распространенных в мезозое.
Жуку дали название Cretoparacucujus cycadophilus. Ученые обращают внимание на строение его челюстей. Они обладают подходящей для опыления растений формой. В пользу этой гипотезы говорит и близкое расположение жука и пыльцы в янтаре.
По мнению соавтора работы Ченьян Цая, находка свидетельствует о том, что жуки опыляли саговники с раннего юрского периода, то есть задолго до того, как покрытосеменные растения начали доминировать на нашей планете и до появления пчел.
Полностью исследование опубликовано в журнале Current Biology.
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