В янтаре найден древнейший жук-опылитель 

Ученые из Китая установили, что жук, обнаруженный в янтаре из Мьянмы, является древнейшим из известных науке опылителем ранних семенных растений.
Как сообщается на сайте Китайской академии наук, открытие совершила команда из Нанкинского института геологии и палеонтологии. Примечательно, что один из ученых купил янтарь на рынке
Возраст находки составляет 99 миллионов лет. Янтарь сохранил останки увязшего в смоле жука из семейства Boganiidae. Рядом с ним обнаружены остатки пыльцы саговников — ранних семенных растений, распространенных в мезозое.
Жуку дали название Cretoparacucujus cycadophilus. Ученые обращают внимание на строение его челюстей. Они обладают подходящей для опыления растений формой. В пользу этой гипотезы говорит и близкое расположение жука и пыльцы в янтаре.
По мнению соавтора работы Ченьян Цая, находка свидетельствует о том, что жуки опыляли саговники с раннего юрского периода, то есть задолго до того, как покрытосеменные растения начали доминировать на нашей планете и до появления пчел.
Полностью исследование опубликовано в журнале Current Biology.