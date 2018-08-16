На Земле стало больше лесов

Данные спутниковой съемки Земли показывают, что с 1982 года суши, покрытой деревьями, стало больше, а пустого пространства без растительности — меньше. Исследование об этом вышло в журнале Nature.

Группа ученых под руководством Сяопэна Суна из университета штата Мэриленд в США проанализировала спутниковые снимки суши 1982-2016 годов. Всю площадь ее поверхности они поделили на квадраты со стороной в 0,05 градуса широты и долготы, а каждый квадрат затем определили в одну из трех категорий в зависимости от того, какой растительный покров там преобладал.

Оказалось, что хотя человек продолжает активно вырубать леса, особенно в тропиках, в целом общая площадь суши, покрытой деревьями, за 35 лет выросла на 2,24 миллиона квадратных километров, или на 7,1%. В этом ученые расходятся с оценкой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая считает, что с 1990 по 2015 год площадь лесов на планете уменьшилась.

В основном деревьев стало больше в субарктической, субтропической и умеренной климатических зонах: в частности, авторы отмечают зарастание заброшенных сельхозугодий в Восточной Европе и европейской части России , которое началось еще при Советском Союзе и продолжается до сих пор. Больше всего леса в этот период потеряла Бразилия , где его площадь, по подсчетам ученых, сократилась на 385 тысяч квадратных километров. Из-за пожаров деревья исчезали в центральной Сибири, на севере Канады и на Аляске

По расчетам исследователей, площадь земель, покрытых мелкой растительностью, в этот период незначительно уменьшилась — на 1,4%, или 880 тысяч квадратных километров. Пустого пространства без деревьев и кустарников на Земле тоже стало меньше на 1,16 миллиона квадратных километров, или примерно на 3,1%.