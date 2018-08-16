Яркий квазар скрывал сотни галактик

Неожиданно для себя, ученые из Массачусетского технологического института открыли совершенно новый новый кластер галактик, скрывающийся на виду. Кластер, который находится всего в 2,4 миллиардах световых лет от Земли, состоит из сотен отдельных галактик и окружает чрезвычайно активную сверхмассивную черную дыру или квазар.

Невероятно яркий центральный квазар имеет название PKS1353-341 и в течение многих десятилетий астрономы, наблюдая его в ночном небе, предполагали, что квазар находился в полном одиночестве в своем уголке Вселенной, — одинокий источник света в центре одной галактики.

Но, как сообщает команда Массачусетского технологического института сегодня в «Астрофизическом журнале», свет квазара оказался настолько ярким, что попросту скрыл буквально сотни галактик, сгруппированных вокруг него.

По мнению исследователей, новый анализ данных указывает на наличие сотни отдельных галактик в данном кластере, общая масса которых примерно составляет около 690 триллионов солнц. Наша галактика Млечный Путь, для сравнения, весит примерно 400 миллиардов солнечных масс.

Рентгеновское изображение (синее) и увеличение оптического изображения (золотое и коричневое), показывающее центральную галактику скрытого кластера, в котором находится сверхмассивная черная дыра

Команда также подсчитала, что квазар в центре кластера в 46 миллиардов раз ярче солнца. Его невероятная светимость, скорее всего, является результатом временного привлечения материала извне, так как огромный диск вокруг квазара указывает на то, что он поглощал большие куски материи, в результате чего черная дыра излучает огромное количество энергии.

«Это могла быть недолговечная фаза, которую проходят многие кластеры, когда центральная черная дыра быстро «насыщается», становится яркой, а затем исчезает снова», — сообщил автор исследования Майкл Макдональд , доцент физики в Институте астрофизики и космических исследованийим. М. Кавли.

Макдональд и его коллеги полагают, что открытие этого скрытого кластера показывает, что могут быть и другие подобные кластеры галактик, скрывающиеся за чрезвычайно яркими объектами, которые астрономы имеют давно пометили как отдельные источники света. Теперь исследователи ищут скрытые скопления галактик, которые могут быть важными показателями общей оценки количества материи Вселенной и скорости ее расширения.