Ещё
Яркий квазар скрывал сотни галактик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Яркий квазар скрывал сотни галактик 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Неожиданно для себя, ученые из Массачусетского технологического института открыли совершенно новый новый кластер галактик, скрывающийся на виду. Кластер, который находится всего в 2,4 миллиардах световых лет от Земли, состоит из сотен отдельных галактик и окружает чрезвычайно активную сверхмассивную черную дыру или квазар.
Невероятно яркий центральный квазар имеет название PKS1353-341 и в течение многих десятилетий астрономы, наблюдая его в ночном небе, предполагали, что квазар находился в полном одиночестве в своем уголке Вселенной, — одинокий источник света в центре одной галактики.
Но, как сообщает команда Массачусетского технологического института сегодня в «Астрофизическом журнале», свет квазара оказался настолько ярким, что попросту скрыл буквально сотни галактик, сгруппированных вокруг него.
По мнению исследователей, новый анализ данных указывает на наличие сотни отдельных галактик в данном кластере, общая масса которых примерно составляет около 690 триллионов солнц. Наша галактика Млечный Путь, для сравнения, весит примерно 400 миллиардов солнечных масс.
Рентгеновское изображение (синее) и увеличение оптического изображения (золотое и коричневое), показывающее центральную галактику скрытого кластера, в котором находится сверхмассивная черная дыра
Команда также подсчитала, что квазар в центре кластера в 46 миллиардов раз ярче солнца. Его невероятная светимость, скорее всего, является результатом временного привлечения материала извне, так как огромный диск вокруг квазара указывает на то, что он поглощал большие куски материи, в результате чего черная дыра излучает огромное количество энергии.
«Это могла быть недолговечная фаза, которую проходят многие кластеры, когда центральная черная дыра быстро «насыщается», становится яркой, а затем исчезает снова», — сообщил автор исследования Майкл Макдональд, доцент физики в Институте астрофизики и космических исследованийим. М. Кавли.
Макдональд и его коллеги полагают, что открытие этого скрытого кластера показывает, что могут быть и другие подобные кластеры галактик, скрывающиеся за чрезвычайно яркими объектами, которые астрономы имеют давно пометили как отдельные источники света. Теперь исследователи ищут скрытые скопления галактик, которые могут быть важными показателями общей оценки количества материи Вселенной и скорости ее расширения.
Реальный мир космоса: последние новости
НАСА заметило огромную, светящуюся «водородную стену» на краю нашей солнечной системы Ученые: химический состав Земли не особо отличается от состава других планет Этот «пончик» не всем «по зубам» — выявлены необычные свойства галактики в радиодиапазоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы
Умерла величайшая певица в истории
Предложено наказание Украине за захват судна РФ129
Китай передал России секретные данные о ЦРУ
Умерла Арета Франклин
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение