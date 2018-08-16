В Петербурге ученые создали железные спирали в 10 раз тоньше волоса

Ученые из Санкт-Петербурга создали железные спирали тоньше человеческого волоса, сообщает СПбГУ.

Исследователям удалось синтезировать микроспирали соединений железа диаметром около 12 микрон. Это почти в десять раз тоньше человеческого волоса. С помощью простых химических реакций они получить миниатюрные «пружинки» из оксида железа или металлического железа.

Они могут стать полезными в самых разных областях. Например, для создания сенсоров с высокой чувствительностью или в качестве миниатюрных электромагнитов или индукторов. Порошок из таких спиралек обладает большой удельной поверхностью. Это может пригодиться при создании эффективных катализаторов.

Разработки ученых позволяют легко модифицировать состав микроспиралек, введя в структуру другие элементы.

«Мы можем управлять микроспиралек функциональными свойствами для улучшения характеристик изделий на их основе», — говорит один из авторов исследования Лариса Гулина.