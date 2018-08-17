В Петербурге ученые создали железную спираль тоньше волоса

Петербургским химикам удалось синтезировать уникальные микроспирали из соединений железа — их диаметр составляет 12 микрон, что почти в десять раз тоньше человеческого волоса. Использовать «пружинки» можно для создания сенсоров с высокой чувствительностью или, например, в качестве миниатюрных электромагнитов и индукторов, сообщает пресс-служба СПбГУ.

Обычно создание микроструктур сложной формы требует множества трудоемких и точных операций, однако ученые Северной столицы применили оригинальный способ и смогли показать, что получить миниатюрные «пружинки» из железа можно и с помощью простых химических реакций. Достаточно взаимодействия реагентов на границе раздела водного раствора и газовой среды.

— Метод синтеза, который развивает наша группа, позволяет легко модифицировать состав микроспиралек, введя в структуру другие элементы, и в результате получить микроспиральки двойного оксида или сплава на основе железа. Это значит, что мы можем управлять функциональными свойствами «пружинок» в широком диапазоне для улучшения характеристик изделий на их основе, — отмечает один из авторов исследования Лариса Гулина.

Ранее с помощью такого метода ученым уже удалось вырастить нанокристаллы неорганических соединений с одно— и двумерной морфологией (стержни и листы), а также сложные архитектуры в виде наноцветов.