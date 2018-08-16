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Химики СПбГУ создали железные спирали в десять раз тоньше человеческого волоса
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Химики СПбГУ создали железные спирали в десять раз тоньше человеческого волоса 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета синтезировали уникальное соединение железа диаметром около 12 миркон — почти в десять раз тоньше человеческого волоса. Про разработку пишет пресс-служба вуза.
Изобретение пригодиться для создания сенсоров с высокой чувствительностью, в качестве мини-электромагнитов или индукторов.
Создать настолько тонкое соединение очень не просто, так что прямой синтез микроструктур сложной формы — знаковое достижение для петербургских ученых.
«Метод синтеза, который развивает наша группа, позволяет легко модифицировать состав микроспиралек, введя в структуру другие элементы, и в результате получить микроспиральки двойного оксида или сплава на основе железа. Это значит, что мы можем управлять функциональными свойствами микроспиралек в широком диапазоне для улучшения характеристик изделий на их основе», — говорит один из авторов исследования, старший научный сотрудник СПбГУ кандидат химических наук Лариса Гулина.
Ранее студенты СПбГУ выиграли международную математическую олимпиаду IMC 2018.
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