Физики дали надежду на обнаружение инопланетян

Ученые изучили химический состав двух десятков планетарных систем и не обнаружили существенных различий между ними и Землей, что повышает шансы на открытие внеземного разума.

«Кирпичики», из которых состоят планеты других звездных систем, выглядят так же, как и их аналоги на Земле. Там присутствуют все критически важные элементы, и их доли примерно равны земным. Это значаит, что похожие на Землю планеты должны существовать в Млечном Пути», — передает РИА «Новости» слова астронома Сы-и Сюя из обсерватории Джимини на Гавайских островах.

Физик Энрико Ферми сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает их следов?

Ученые пытались решить парадокс при помощи гипотезы «уникальной Земли», которая говорит о том, что для появления разумных существ необходима, по сути, полная копия нашей планеты.

Как рассказывает Сюй, проверка теории осложнена отсутствием у современных телескопов достаточной чувствительности для «прямых» наблюдений. Именно поэтому астрогеологи вынуждены вычислять состав планет по тому, какие примеси содержат в себе их звезды и как устроены их атмосферы.

Астрономы нашли способ решить эту проблему, используя одну недавно открытую особенность белых карликов, «мертвых» звезд.

Любая поглощаемая белыми карликами и субкарликами материя распределяется по их поверхности в виде своеобразного слоеного пирога. Тяжелые элементы, вроде кислорода или кремния, будут постепенно «тонуть», а водород и гелий «всплывать».

Поэтому следы тяжелых элементов можно будет увидеть практически только на первоначальном этапе поглощения обломков планет, а тяжелые элементы еще не успеют «утонуть».

В общей сложности Сюю и его команде удалось открыть 18 подобных светил. Изучив их спектр при помощи телескопа Кека, ученые подсчитали количество материи и изучили ее состав.

Как оказалось, все планеты, перемолотые их бывшими звездами, содержали в себе вполне «земные» доли кальция, магния, кремния, железа и других породообразующих элементов. Это говорит о том, что планеты, похожие на Землю по составу не уникальны и встречаются в Млечном Пути достаточно часто, что существенно повышает наши шансы на открытие двойника Земли и представителей внеземных цивилизаций.