В Волго-Ахтубинской пойме ученые исследуют состояние растений

В Волго-Ахтубинской пойме ученые приступили к исследованию растений. Они проверяют их численность и состояние.

По данным пресс-службы областного комитета природы, особое внимание уделяется территориям, где была проведена или планируется расчистка, реабилитация озер и ериков. Так, ученые уже провели мониторинг флоры на 25 участках двух ериков и озере Дегтярном — определили плотность и виды произрастающих здесь растений. По словам специалистов, первые результаты показали, что экосистема данного участка устойчива, о чем свидетельствуют многообразие и обширность популяций. Напомним, ерики Дегтярный и Дударев стали одними из первых на территории поймы, где была проведена расчистка. В 2018 году восстановительные работы проходят на 13 водных объектах.