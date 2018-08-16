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В Волго-Ахтубинской пойме ученые исследуют состояние растений
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В Волго-Ахтубинской пойме ученые исследуют состояние растений 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волго-Ахтубинской пойме ученые приступили к исследованию растений. Они проверяют их численность и состояние.
По данным пресс-службы областного комитета природы, особое внимание уделяется территориям, где была проведена или планируется расчистка, реабилитация озер и ериков. Так, ученые уже провели мониторинг флоры на 25 участках двух ериков и озере Дегтярном — определили плотность и виды произрастающих здесь растений. По словам специалистов, первые результаты показали, что экосистема данного участка устойчива, о чем свидетельствуют многообразие и обширность популяций. Напомним, ерики Дегтярный и Дударев стали одними из первых на территории поймы, где была проведена расчистка. В 2018 году восстановительные работы проходят на 13 водных объектах.
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