Wi-Fi поможет отыскать взрывчатку и оружие в общественных

Инженеры из Ратгерского университета разработали новую технологию, позволяющую обнаруживать в сумках опасные предметы вроде взрывчатых веществ и оружия. Для этого они использовали обычные сигналы Wi-Fi. Чтобы обнаруживать запрещенные предметы, потребуется роутер, оснащенный двумя или тремя антеннами.

Устройство будет анализировать распространение Wi-Fi-волн, после чего укажет, где сигнал отражается или же искажается. С его помощью можно определить габариты предметов и источник помех. Если новую систему адаптируют для общественных мест (школ, музеев, торговых центров, стадионов и вокзалов), то у охранных компаний и правоохранительных органов появится новое дешевое и доступное средство обеспечения безопасности.

По мнению исследователей, с помощью новой технологии можно будет обнаруживать не только оружие, но и запрещенные жидкости (к примеру, различные горючие вещества). Точность распознавания металлических предметов составляет 98%, жидкостей — 95% (если объект упакован — показатель сокращался до 90%).