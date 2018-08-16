Ещё
Ученые научили устройства с Wi-Fi находить опасные предметы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые научили устройства с Wi-Fi находить опасные предметы 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Вашингтон, 16 августа. Группа американских ученых из университетов Рутгерса, Индианы и Пердью разработала метод обнаружения взрывчатых веществ и химоружия с помощью технологии Wi-Fi, пишет Gizmodo.
Инженеры разработали систему для анализа багажа, которая позволяет проверить наличие потенциально опасных предметов и установить их состав. Разработка прошла тесты на 15 различных объектах, находившихся в чемоданах, сумках, пакетах.
По данным СМИ, система смогла с точностью в 99 процентов обнаружить опасные предметы. Таким образом, устройство может распознать, находится ли в багаже оружие массового поряжения или бомба. Сейчас ученые экспериментируют с защитой от взлома публичного Wi-Fi. Они не хотят, чтобы хакеры повлияли на работу устройства.
Это неполный текст новости
Федеральное агентство новостей: последние новости
«Не знаем, что это такое»: в США испугались «непонятного» поведения российского спутника-инспектора Ученые предсказали аномальную жару в ближайшие пять лет Космический аппарат NASA может потерять контакт с Землей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы
Умерла величайшая певица в истории
Предложено наказание Украине за захват судна РФ129
Китай передал России секретные данные о ЦРУ
Умерла Арета Франклин
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение