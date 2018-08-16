Ученые научили устройства с Wi-Fi находить опасные предметы

Вашингтон, 16 августа. Группа американских ученых из университетов Рутгерса, Индианы и Пердью разработала метод обнаружения взрывчатых веществ и химоружия с помощью технологии Wi-Fi, пишет Gizmodo.

Инженеры разработали систему для анализа багажа, которая позволяет проверить наличие потенциально опасных предметов и установить их состав. Разработка прошла тесты на 15 различных объектах, находившихся в чемоданах, сумках, пакетах.

По данным СМИ, система смогла с точностью в 99 процентов обнаружить опасные предметы. Таким образом, устройство может распознать, находится ли в багаже оружие массового поряжения или бомба. Сейчас ученые экспериментируют с защитой от взлома публичного Wi-Fi. Они не хотят, чтобы хакеры повлияли на работу устройства.

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