У самой горячей планеты оказалось железное небо

Обнаруженная в 2016 году экзопланета KELT-9 b находится всего в 4,5 млн км от своей звезды (для сравнения, от Солнца до орбиты Меркурия — целых 58 млн км), а год на ней длится 36 часов, поэтому количество тепла, которое KELT-9 b получает от своей звезды, огромно. KELT-9 b — самая горячая из известных на сегодняшний день: температура на ее поверхности достигает 4300°C — это больше, чем на поверхности некоторых звезд.

Измерив спектр планеты с помощью высокоточного эшелле-спектрографа (HARPS-N) на Канарских островах, астрономы обнаружили, что кроме водорода в горячей атмосфере KELT-9 b содержатся железо и титан.

KELT-9 b относится к классу горячих юпитеров — газовых гигантов, вращающихся очень близко к своим звездам. Из-за того, что эти планеты так горячи, в их атмосферах часто находят металлический пар — так, над планетой WASP-12b, поверхность которой раскалена до 2000°C, кружатся облака алюминия и титана. Однако до сих пор не было известно о планетах с железным паром в атмосфере. Астрофизики полагают, что облаков на KELT-9 b нет: там слишком горячо для образования конденсата, поэтому небо над раскаленной планетой, скорее всего, чистое, хоть и заполнено испарениями железа.

Исследование опубликовано в журнале Nature.