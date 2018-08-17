За черепашками будут следить из космоса

На борту МКС установили антенну-ретранслятор, которая будет отслеживать движение маленьких черепашек, летучих мышей и некоторых птиц и передавать данные на Землю. С их помощью ученые будут исследовать повадки животных, распорядок их дня и маршруты миграций. Об этом сообщается на сайте Йельского университета.

15 августа российские космонавты Олег Артемьев Сергей Прокопьев установили на Международной космической станции антенну, которая будет отслеживать крошечных черепашек и других животных. Согласно проекту, который разработали ученые Йельского университета, биологи смогут следить не только за местоположением животных, но и за тем, что они делают.

На подготовительном этапе работы ученые установили на животных специальные датчики. Около четырех раз в день с этих датчиков на ретранслятор будет передаваться 223 байта (это примерно столько же, сколько информации содержится в этом абзаце). Затем сигнал с антенны будет передаваться исследователям на Землю.

Наблюдения за животными из космоса проводились и раньше, но еще никогда они не были такими детальными. Ученые не только увидят, где находится каждое отдельное животное, но и узнают, чем они занимаются, что едят и так далее. Антенна будет собирать и пересылать данные о скорости движения животных и их ускорении, положении относительно линий магнитного поля Земли, температуре их тела и воздуха вокруг. В 2019 году, когда данных наберется достаточное количество, ученые начнут их анализировать. До этого времени исследователи надеются проследить за 100 000 животных.

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