Ученые назвали время возникновения предка всех живых существ на Земле

Ученые сообщили, что так называемый «Лука», предок всех живых существо на планете, появился на Земле примерно 4,5 миллиарда лет назад. Ученые опубликовали результаты исследований в журнале Nature Ecology and Evolution.

Давид Пизани из Бристольского университета рассказал, что «Лука» жил на заре истории Земли.

"Мы предполагаем, что он появился почти сразу после того, как Тейя, прародительница Луны, столкнулась с нашей планетой. Бактерии и археи разделились гораздо позже, примерно через миллиард лет", — приводит слова Пизани РИА Новости

Пизани и его коллеги объединили данные археологических раскопок, в том числе информацию по времени появления первых микробов, с той информацией о геноме «Луки», которые уже имеются. Например, возраст самых древних водорослей оставляет 1,56 миллиарда лет.

Согласно этим данным, ученые полагают, что «Лука» не мог появиться позднее, чем 3,9 миллиарда лет назад.

По мнению специалистов, он мог возникнуть сразу после столкновения зародыша Земли и Тейи, «прабабки» Луны. Это произошло 4,52-4,47 миллиарда лет назад.