Ученые: химический состав Земли не особо отличается от состава других планет

По данным исследователей, работающих с самыми мощными в мире телескопами, химический состав Земли можно считать «вполне себе стандартным». Ученые изучили составы 18 различных планетных систем с расстояния до 456 световых лет, сравнили их с составом нашей планеты, и обнаружили, что многие элементы присутствуют на Земле в аналогичных пропорциях.

На сегодняшний день это одно из самых широких спектров изучения общего состава материалов на других планетных системах, который позволяет ученым делать более общие выводы об их происхождении и о происхождении Солнечной системы.

«Большинство строительных блоков элементов, которые мы рассматривали на других планетарных системах, имеют состав, который в целом аналогичен составу Земли», — сообщил исследователь Сии Сюй из Обсерватории Twins на Гавайях на конференции в Бостоне.

Первые планеты, вращающиеся вокруг других звезд, были найдены только в 1992 году (это был пульсар) и с тех самых пор ученые пытались понять, похожи ли эти звезды и планеты на нашу собственную Солнечную систему.

«Трудно исследовать эти отдаленные тела напрямую. Из-за огромных расстояний их близлежащая звезда стремится заглушить любой электромагнитный сигнал, такой как свет или радиоволны», — сказал Сии Сюй. «Поэтому нам нужно было рассмотреть другие методы».

Именно поэтому команда ученых, которую возглавил Сии, решили рассмотреть каким образом планетарные строительные блоки влияют на сигналы от звезд белого карлика. Это звезды, которые сжигали большую часть своего водорода и гелия, после чего уменьшались, становились очень маленькими и плотными. По прогнозам ученых и наше Солнце станет белым карликом спустя 5 миллиардов лет. Измерения были проведены с помощью спектрографов на телескопе Кека на Гавайях — крупнейшем в мире оптическом и инфракрасном телескопе, а также с помощью космического телескопа «Хаббл».

«Атмосферы белых карликов состоят либо из водорода, либо из гелия, что дает довольно чистый спектроскопический сигнал. Однако, когда звезда остывает, она начинает извлекать материал из планет, астероидов, комет, которые вращались на ее орбите, а некоторые и вовсе образуют пылевой диск, немного похожий на кольца Сатурна. Когда этот материал приближается к звезде, он меняет вид звезды. Это изменение измеримо, потому что оно влияет на спектральный сигнал звезды и позволяет нам идентифицировать тип и даже количество материала, окружающего белый карлик. Эти измерения могут быть чрезвычайно чувствительными, и позволяют нам обнаруживать тела, размером с астероид » — отметил Доктор Сюй. «В этом исследовании мы сосредоточились на выборке белых карликов с пылевыми дисками. Мы смогли измерить содержание кальция, магния и кремния в большинстве этих звезд и еще несколько элементов в некоторых звездах. Мы могли бы также найти воду в одной из систем, но мы еще не определили ее количественно: вполне вероятно, что в некоторых из этих миров будет много воды. Например, мы ранее идентифицировали одну звездную систему в созвездии Боетса, которая была богата углеродом, азотом и водой, что представляет из себя композицию, похожую на композицию кометы Галлея. А в целом состав идентичен всему составу Земли.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что химические элементы, строительные блоки Земли распространены и в других планетных системах и с точки зрения присутствия и пропорции этих элементов, химический состав Земли ничем особо не выделяется относительно состава других планет.