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Будущее наступает. В Ханымее ученые изучают термокарстовые озера
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Будущее наступает. В Ханымее ученые изучают термокарстовые озера 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В поселке Ханымей Пуровского района в очередной раз работали ученые, которые здесь с 2010 года изучают процессы изменений в окружающей среде.
Целью экспедиционных исследований были комплексные ландшафтно-геохимические работы, включающие изучение гидрологических, гидрохимических, гидробиологических и микробиологических показателей вод грунтовых вод, а также термокарстовых озер на различной стадии таяния мерзлоты Ямало-Ненецкого автономного округа.
Проведенное изучение биогеохимических параметров, сопряженных компонентов ключевых участков термокарстовых озер позволит получить данные о функционировании водных экосистем в зоне сплошной и прерывистой мерзлоты, — сообщается на сайте федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова РАН. Подобные исследования лежат в основе прогнозирования эволюции криолитозоны и влияния её деградации на экосистемы.
Как пояснила сотрудник центра Людмила Широкова, было проведено комплексное изучение процессов, происходящих в контексте изменения климата, что в первую очередь отражается на состоянии термокарстовых озер, которые представляют собой очень хрупкие, уязвимые, водные экосистемы. Процессы, происходящие здесь, могут послужить толчком для понимания того, что будет происходить в будущем. Исследования ученых будут продолжены.
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