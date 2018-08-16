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Ученые СФУ нашли на Аляске родственников якутского мамонта
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Ученые СФУ нашли на Аляске родственников якутского мамонта 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мамонт, останки которого были найдены в 2012 году на острове Малый Ляховский (архипелаг Новосибирские острова, Якутия), — близкий родственник мамонтов, живших в то же время на Аляске. Это подтвердили исследования, проведенные учеными Сибирского и Южного федеральных университетов. Эта группа мамонтов, заявили ученые, произошла от общего предка 342–172 тысячи лет назад.
Останки взрослого мамонта, обнаруженные в 2012 году, изучались в лаборатории лесной геномики СФУ. Ученым удалось собрать полный митохондриальный геном мамонта. Полученные данные сравнивались с геномами других мамонтов из базы данных GenBank, содержащей последовательности ДНК и РНК для более чем 300 тысяч организмов.
Результаты исследования опубликованы в журнале Mitochondrial DNA Part B: Resources.
Фото: пресс-служба СФУ.
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