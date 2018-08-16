Ученые СФУ нашли на Аляске родственников якутского мамонта

Мамонт, останки которого были найдены в 2012 году на острове Малый Ляховский (архипелаг Новосибирские острова, Якутия ), — близкий родственник мамонтов, живших в то же время на Аляске . Это подтвердили исследования, проведенные учеными Сибирского и Южного федеральных университетов. Эта группа мамонтов, заявили ученые, произошла от общего предка 342–172 тысячи лет назад.

Останки взрослого мамонта, обнаруженные в 2012 году, изучались в лаборатории лесной геномики СФУ. Ученым удалось собрать полный митохондриальный геном мамонта. Полученные данные сравнивались с геномами других мамонтов из базы данных GenBank, содержащей последовательности ДНК и РНК для более чем 300 тысяч организмов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Mitochondrial DNA Part B: Resources.

Фото: пресс-служба СФУ.