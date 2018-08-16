Землю ждет апокалиптическое столкновение с Нибиру

Событие космического масштаба произойдет через 12 тысяч лет. Об этом заявил один из ведущих ученых МГУ , историк Гелий Клейменов.

Эксперт предположил, что столкновение Нибиру с нашей планетой, возможно, и случится, но не скоро. По его словам, если это небесное тело в действительности было бы в три-пять больше Земли, то его давно бы уже заметили в космосе.

"А пока астрономы ничего не видят, так что завтра ничего не будет, живите спокойно", — приводит слова ученого телеканал «Звезда»

Напомним, в июле этого года астрономы, изучающие загадочную планету Нибиру, заявили, что она может появиться возле Земли в августе 2018 года. Они отмечали, что космический объект стремительно приближается к Солнечной системе, увеличиваясь в размерах.

В свою очередь ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев, комментируя это сообщение, заявил, что человечество действительно ожидает угасание жизни, но произойдет это не раньше, чем через несколько миллиардов лет. Ранее экс-сотрудник американской Геологической службы сделал сенсационное заявление, чтобы предупредить человечество об опасности приближающейся к Земле планеты.