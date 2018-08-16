Ещё
Землю ждет апокалиптическое столкновение с Нибиру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Германии признали Крым российским
В Германии признали Крым российским

Землю ждет апокалиптическое столкновение с Нибиру 

Дни.ру 57 минут назад
Фото: Дни.ру
Событие космического масштаба произойдет через 12 тысяч лет. Об этом заявил один из ведущих ученых МГУ, историк Гелий Клейменов.
Эксперт предположил, что столкновение Нибиру с нашей планетой, возможно, и случится, но не скоро. По его словам, если это небесное тело в действительности было бы в три-пять больше Земли, то его давно бы уже заметили в космосе.
"А пока астрономы ничего не видят, так что завтра ничего не будет, живите спокойно", — приводит слова ученого телеканал «Звезда».
Напомним, в июле этого года астрономы, изучающие загадочную планету Нибиру, заявили, что она может появиться возле Земли в августе 2018 года. Они отмечали, что космический объект стремительно приближается к Солнечной системе, увеличиваясь в размерах.
В свою очередь ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев, комментируя это сообщение, заявил, что человечество действительно ожидает угасание жизни, но произойдет это не раньше, чем через несколько миллиардов лет. Ранее экс-сотрудник американской Геологической службы сделал сенсационное заявление, чтобы предупредить человечество об опасности приближающейся к Земле планеты.
Дни.ру: последние новости
Май Абрикосов раскрыл большой обман "Дома-2" Обнародованы фото избитых отцом-насильником москвичек-убийц Соловьев все объяснил потерявшему разум Доренко
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвич с оружием устроил кровавую бойню126
В Германии признали Крым российским84
Раскрыт большой обман «Дома-2»21
Хакеры раскрыли коварные планы Киева в Донбассе75
Появились фото побоев сестер Хачатурян68
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
01:05
Появились фото побоев сестер Хачатурян
Происшествия
01:14
Меркель подождет: Путин едет на свадьбу
Политика Статьи
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение